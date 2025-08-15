Politico: Молдавия может обогнать Украину на пути в ЕС

В конце июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил результаты национального референдума, который продлился два месяца. По его итогам большинство венгров высказалось против вступления Украины в Евросоюз. Орбан тоже голосовал против, аргументируя это тем, что принятие Киева в ЕС нанесет удар по венгерской экономике. Также он не поддержал возможное членство Украины в НАТО. В частности, Орбан сказал, что это может привести к затяжному европейскому конфликту и усилит финансовое бремя европейцев по содержанию украинских вооруженных сил.