Politico: Молдавия может обогнать Украину на пути в ЕС

Брюссель изучает варианты ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз, что позволит ей опередить Украину на пути к членству в объединении. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации собеседников издания, страны ЕС уже в начале сентября могут проголосовать за открытие первого переговорного кластера для Кишинева. Этот важный юридический этап, который приблизит Молдавию к вступлению в Евросоюз, однако может вызвать недовольство украинской стороны.

Украинский дипломат в комментарии Politico сообщил, что ЕС может послать неверный сигнал Киеву. «В то время когда на Аляске обсуждается вопрос о будущем мире, нам нужно как можно больше укреплять перспективу членства в ЕС», — цитируют «Ведомости» заявление украинского источника.

Основное препятствие заключается в позиции Венгрии, блокирующей заявку Украины. Если Молдавии удастся заручиться поддержкой всех 27 государств-членов ЕС, то Украина вряд ли сможет рассчитывать на единогласное одобрение. В качестве компенсирующих мер Брюссель изучает варианты предоставления доступа Киева к научно-исследовательской инициативе Horizon Europe или программе по обмену студентами и преподавателями Erasmus.

В конце июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил результаты национального референдума, который продлился два месяца. По его итогам большинство венгров высказалось против вступления Украины в Евросоюз. Орбан тоже голосовал против, аргументируя это тем, что принятие Киева в ЕС нанесет удар по венгерской экономике. Также он не поддержал возможное членство Украины в НАТО. В частности, Орбан сказал, что это может привести к затяжному европейскому конфликту и усилит финансовое бремя европейцев по содержанию украинских вооруженных сил.

В июле результаты венгерского референдума приняла к сведению Еврокомиссия.

