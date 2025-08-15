Ричмонд
«Ставки высоки». Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

Источник: Reuters

«Ставки высоки!!!» — эмоционально написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он не уточнил контекст данного высказывания.

Встреча Трампа и Путина должна состояться в пятницу вечером по московскому времени.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
