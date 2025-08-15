На Дону из-за судимостей сняли с выборов восемь кандидатов. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров.
В Ростовской области восемь кандидатов были отстранены от участия в выборах из-за сокрытия информации о своей судимости.
Буров отмечает, что выявили восемь случаев, когда кандидаты не указали в своих документах сведения о судимости, что привело к их исключению из предвыборной кампании. Помимо этого, трем кандидатам было отказано в регистрации из-за наличия у них гражданства других государств.
Председатель избиркома также сообщил, что контрольно-ревизионные службы обнаружили более 10 миллионов рублей неправомерных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Эти средства были возвращены жертвователям в соответствии с законодательством.
В рамках Единого дня голосования, запланированного на 14 сентября 2025 года, в Ростовской области пройдут 11 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания по Орловскому одномандатному округу № 13, а также выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований.
Ключевые выборы депутатов городских дум состоятся в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково, Зверево и Куйбышевском сельском поселении.