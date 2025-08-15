Суд должен был предоставить Гуцул отсрочку приговора, считает депутат

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Суд в Молдавии должен был предоставить главе Гагаузии Евгении Гуцул отсрочку приговора, поскольку она является матерью трехлетнего ребенка, заявила депутат парламента от блока «Победа» Регина Апостолова.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока «Победа» направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО.
«Мы считаем, что Апелляционная палата, которой предстоит рассматривать дело Евгении Гуцул, должна принять во внимание в первую очередь то, что у нее дома трехлетний ребенок. По закону, ей должны были дать отсрочку приговора до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет. А за это время адвокаты бы доказали невиновность и Евгении Гуцул, и Светланы Попан», — написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в делах политзаключенных чувствуется политическое давление со стороны властей, которые хотят подавить оппозицию.
«За 4 года этого состава парламента, ни один из 60 наших законопроектов не был даже рассмотрен! А у нас все проекты были социальной направленности, и они бы улучшили жизнь нашего населения!», — добавила Апостолова.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.