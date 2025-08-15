Опубликовано расписание Трампа в день встречи с Путиным на Аляске

В 13:45 мск президент покинул Белый дом и отправился в Анкоридж на Аляске, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Начало переговоров запланировано на 22:00 мск. В 4:45 мск субботы у Дональда Трампа запланирован обратный вылет в Вашингтон. В 11:35 мск субботы он должен вернуться в Белый дом. Ориентировочно в 16:00 мск Дональд Трамп проведет пресс-конференцию.