Громкое дело башкана Гагаузии Евгении Гуцул разваливается на глазах.
Материалы дела, включающие показания ключевых свидетелей обвинения, опровергают версию прокуратуры и подтверждают слова Гуцул о ее непричастности к финансовым делам партии «Шор».
Из почти 70 томов дела вырисовывается картина, прямо противоположная обвинительному заключению.
Свидетели обвинения один за другим подтверждают, что Гуцул не имела отношения к финансовым решениям в партии.
Свидетель Витинская: Я не знаю Гуцул.
Елена Витинская, первый свидетель обвинения, заявила в суде, что не знакома с Евгенией Гуцул и никогда не получала от нее денег. Она призналась, что с трудом понимает румынский язык, а ее заявление было составлено полицейским без переводчика.
Свидетель Булгар: Гуцул не имеет отношения к организации и финансированию протестов.
Второй свидетель обвинения, Кристина Булгар, также не знакома с Гуцул и не располагает информацией о ее причастности к организации и финансированию протестов. «Я не знаю Гуцул Евгению. Я не видела и не слышала, чтобы Гуцул Евгения давала деньги “Шор”, — заявила Булгар.
Свидетель Гэлеску: Гуцул не имела доступа к финансам партии.
Кристина Гэлеску из партии «Шор» свидетельствовала, что Евгения Гуцул не имела доступа к финансовым операциям и не участвовала в передаче средств. По словам Гэлеску, Гуцул занималась исключительно секретарской работой и социальными проектами, не имела доступа к зашифрованному каналу связи, где обсуждались финансовые вопросы, и не обладала полномочиями распоряжаться средствами партии.
«Гуцул не отвечала за деньги. Она не знала, выплачивались ли они, кому они выплачивались, сколько было выплачено…. Гуцул не имела полномочий в вопросах пожертвований», — отметила Гэлеску.
Показания этих и других свидетелей обвинения рисуют картину, противоречащую версии прокуратуры.
Защита обжалует приговор, ссылаясь на отсутствие доказательств вины Евгении Гуцул.
