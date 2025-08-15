Ричмонд
Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж (штат Аляска) на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляцию с летного поля вел пресс-пул Белого дома.

Источник: Reuters

Согласно распространенному ранее пресс-службой американского лидера графику, двусторонние мероприятия в Анкоридже начнутся в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Также указывалось, что в 17:45 по местному времени (04:45 субботы мск) Трамп покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.

