Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным

Согласно распространенному ранее пресс-службой американского лидера графику, двусторонние мероприятия в Анкоридже начнутся в 11:00 по местному времени (22:00 мск).
Также указывалось, что в 17:45 по местному времени (04:45 субботы мск) Трамп покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.
