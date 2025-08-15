В Гагаузии утвердили трех членов регионального Центризбиркома

«Мы давно еще обращались в парламент, говорили, что будут проблемы. Ответа нет. [если]Завтра мы проведем выборы, мандаты признают, а если кому-то не понравятся результаты выборов, он может обжаловать результаты и признать выборы недействительными», — отметил спикер Дмитрий Константинов.