В Гагаузии утвердили трех членов регионального Центризбиркома

КОМРАТ, 15 авг — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) делегировали для работы в избирательной комиссии трех своих представителей — Анну Дворникову, Петра Захарию и Олесю Мавроди-Папазову.
Обращение депутатов представить четыре другие кандидатуры в ЦИК исполком и судебные инстанции проигнорировали.
Исполняющий обязанности главы автономии (башкана) Илья Узун отметил, что кандидатуры исполкома будут представлены в ближайшее время.
Назначить дату выборов в Народное собрание (обсуждалась дата 16 ноября) депутаты не смогли, ссылаясь на необходимость «решения юридических моментов».
Один из доводов — отсутствие в карте судов страны Апелпалаты Комрат, которая должна утверждать мандаты депутатов. Сейчас она называется Апелпалатой «Юг». Переименовал ее парламент страны.
«Мы давно еще обращались в парламент, говорили, что будут проблемы. Ответа нет. [если]Завтра мы проведем выборы, мандаты признают, а если кому-то не понравятся результаты выборов, он может обжаловать результаты и признать выборы недействительными», — отметил спикер Дмитрий Константинов.