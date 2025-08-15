Ричмонд
Дмитриев согласился с мнением Трампа о высоких ставках на переговорах РФ и США

Спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 15 августа согласился с мнением американского лидера Дональда Трампа о том, что ставки на переговорах РФ и США будут высоки.

Источник: Известия

«Это правда», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter), комментируя публикацию президента Соединенных Штатов.

Ранее в этот день Трамп в преддверии вылета на Аляску, опубликовал пост в соцсети Truth Social, отметив, что на кону стоит очень многое. При этом глава Белого дома не уточнил, что именно он имеет в виду.

Президент России Владимир Путин и американский лидер встретятся на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа примерно в 22:30 мск, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Центральной темой обсуждений будет конфликт на Украине. Кроме того, лидеры стран затронут и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности.

