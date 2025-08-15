В мэрии Екатеринбурга вводят еще одну должность первого заместителя главы города

Кто может занять пост еще одного первого заместителя главы, в мэрии не уточняют. Сейчас вопросами строительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры занимается замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов (на фото). Вероятно, он и получит повышение.