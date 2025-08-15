Ричмонд
В мэрии Екатеринбурга вводят еще одну должность первого заместителя главы города

Власти Екатеринбурга намерены изменить структуру администрации уральской столицы. Предложение уже получило одобрение на публичных слушаниях.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь идет о введении еще одной должности первого заместителя главы Екатеринбурга. Предполагается, что он будет курировать вопросы строительства, транспорта и инфраструктуры.

«Введение новой должности позволит эффективнее координировать работу в сферах, поскольку первый заместитель главы может привлекать к решению задач других заместителей», — пояснила директор департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга Елена Хазова.

Сегодня в городской администрации прошли публичные слушания по данному вопросу, на которые зарегистрировались 219 человек. По итогам заседания изменения одобрили 211 участников слушаний.

Кто может занять пост еще одного первого заместителя главы, в мэрии не уточняют. Сейчас вопросами строительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры занимается замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов (на фото). Вероятно, он и получит повышение.

В данный момент у главы уральской столицы Алексея Орлова один первый заместитель — Игорь Сутягин. Он занимает эту должность с начала 2021 года.