Оппозиция провела акцию протеста у офиса правящей партии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Партия «Сердце Молдовы» под руководством экс-главы Гагаузии Ирины Влах в пятницу провела в Кишиневе акцию протеста у центрального офиса правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), обвинив последнюю в диктатуре, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты и члены партии обвиняют руководство страны в установлении диктатуры. Также они возмущены тем, что именно партия «Сердце Молдовы» стала «мишенью террора со стороны власти».
«Полиция задерживает наших активистов, конфискует газеты, арестовывает палатки. Наших представителей вызывают на допросы после участия в мирных акциях. В Кишинёве, Бессарабке, Дубоссарах и других районах пасовские (представители ПДС — ред.) вандалы режут наши рекламные баннеры. Мы продолжим бороться! Мы продолжим говорить правду! Мы продолжим защищать людей, и мы освободим Молдавию от ПДС!», — заявила Влах на митинге.
Протестующие оставили у здания ПДС экземпляр конституции Молдавии, чтобы ее руководство могло ознакомиться с законами, которые оно нарушает.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.