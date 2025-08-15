Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия направит войска на Украину в случае прекращения огня

Британские и другие союзнические силы «готовы действовать с первого дня прекращения огня на Украине», сообщают британские издания Independent и Financial Times со ссылкой на министра обороны Джона Хили.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Britain MOD
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска на территорию Украины. Они готовы действовать с первого дня прекращения огня. Для этого мы создали совместный штаб с французами (в Париже). Военные планы завершены.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

В статье Independent говорится, что с таким заявлением Хили выступил в преддверии решающих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Хили также отверг предположения о том, что подход Великобритании заключается в том, чтобы просто «наблюдать и ждать», пока идут переговоры.

По мнению Хили, Британия должна «возглавить усилия по оказанию военной помощи Украине».

Он утверждает, что «более 200 военных планировщиков из 30 стран в последние месяцы работали вместе над детальным планированием на момент прекращения огня».

На этой неделе появились сообщения о том, что численность «сил обеспечения безопасности», которые Лондон пообещал направить на Украину в случае мирного соглашения, будет сокращена по сравнению с изначально называемой цифрой в 30 000. Однако Хили, выступая в пятницу на BBC Radio 4, подтвердил предстоящую дислокацию британских и союзнических сил на Украине.

При этом вопрос о том, покинут ли британские войска Украину или будут сражаться в случае атак со стороны России, он назвал «гипотетическим». Министр лишь повторил «важный принцип», согласно которому «любые британские войска имеют право защищать себя в случае нападения».

Как пояснил министр, союзнические силы будут поддерживать «безопасное небо и безопасные моря для Украины», но акцент будет сделан на восстановлении «украинских вооруженных сил». По мнению FT, маловероятно, что в составе «союзнических войск», которые могут быть размещены на Украине, окажутся американские войска. Но они могут оказывать европейцам материально-техническую и разведывательную поддержку, считает издание.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше