СМИ: Британия направит войска на Украину в случае прекращения огня

В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска на территорию Украины. Они готовы действовать с первого дня прекращения огня. Для этого мы создали совместный штаб с французами (в Париже). Военные планы завершены.
В статье Independent говорится, что с таким заявлением Хили выступил в преддверии решающих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Хили также отверг предположения о том, что подход Великобритании заключается в том, чтобы просто «наблюдать и ждать», пока идут переговоры.
Он утверждает, что «более 200 военных планировщиков из 30 стран в последние месяцы работали вместе над детальным планированием на момент прекращения огня».
На этой неделе появились сообщения о том, что численность «сил обеспечения безопасности», которые Лондон пообещал направить на Украину в случае мирного соглашения, будет сокращена по сравнению с изначально называемой цифрой в 30 000. Однако Хили, выступая в пятницу на BBC Radio 4, подтвердил предстоящую дислокацию британских и союзнических сил на Украине.
При этом вопрос о том, покинут ли британские войска Украину или будут сражаться в случае атак со стороны России, он назвал «гипотетическим». Министр лишь повторил «важный принцип», согласно которому «любые британские войска имеют право защищать себя в случае нападения».
Как пояснил министр, союзнические силы будут поддерживать «безопасное небо и безопасные моря для Украины», но акцент будет сделан на восстановлении «украинских вооруженных сил». По мнению FT, маловероятно, что в составе «союзнических войск», которые могут быть размещены на Украине, окажутся американские войска. Но они могут оказывать европейцам материально-техническую и разведывательную поддержку, считает издание.