СМИ: Британия направит войска на Украину в случае прекращения огня

Как пояснил министр, союзнические силы будут поддерживать «безопасное небо и безопасные моря для Украины», но акцент будет сделан на восстановлении «украинских вооруженных сил». По мнению FT, маловероятно, что в составе «союзнических войск», которые могут быть размещены на Украине, окажутся американские войска. Но они могут оказывать европейцам материально-техническую и разведывательную поддержку, считает издание.