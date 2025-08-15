Нижний Новгород и Восточное Сараево стали городами-побратимами

Нижний Новгород и Восточное Сараево (республика Сербская (Босния и Герцеговина) стали городами-побратимами, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Соглашение об установлении побратимских отношений подписали сегодня главы городов Юрий Шалабаев и Любиша Чосич, также были подписаны меморандумы о взаимопонимании с городами Бендеры, Керман и Витебск.
Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде в преддверии Дня города традиционно проходят встречи официальных делегаций городов-побратимов и городов-партнеров. В мероприятии приняли участие делегации Нови Сада, Сухума, Минска, Витебска, Гомеля, Кермана, Бендер, Хэфэя, Цзынаня, Луганска, Самары, Восточного Сараево.
Соглашение призвано содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами городов, привлечению инвестиций и реализации совместных инвестпроектов, развитию взаимодействия между образовательными организациями. Стороны организуют работу по ознакомлению с историей, культурой, традициями и обычаями городов, укреплению и развитию культурных связей, обмену творческими коллективами.
Мы уже до подписания соглашения об установлении побратимских отношений провели несколько совместных мероприятий. Это академические культурно-образовательные онлайн-проекты и обмены у наших школ, у наших высших учебных заведений. Например, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского реализует сразу несколько проектов в Восточном Сараево, поэтому, я думаю, что у нас в плане сотрудничества достаточно большое будущее.
Мэр Восточного Сараева Любиша Чосич подчеркнул, что «подписание договора гарантирует, что сотрудничество будет продолжаться, и оно будет стабильным».
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что в Нижнем Новгороде (12+) стартовал Международный форум «Города-побратимы и партнеры». На нижегородской телебашне в дни его проведения проходит (0+) световое приветствие.