Нижний Новгород и Восточное Сараево стали городами-побратимами

Мы уже до подписания соглашения об установлении побратимских отношений провели несколько совместных мероприятий. Это академические культурно-образовательные онлайн-проекты и обмены у наших школ, у наших высших учебных заведений. Например, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского реализует сразу несколько проектов в Восточном Сараево, поэтому, я думаю, что у нас в плане сотрудничества достаточно большое будущее.