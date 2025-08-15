Заявления Трампа перед встречей с Путиным на Аляске. Главное

Территориальные вопросы
Лидеры рассмотрят вопрос территорий. Но, по мнению Трампа, окончательное решение за Киевом.
Но я не собираюсь вести переговоры от их имени: я здесь, чтобы посадить всех за стол.
Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет.
Развитие экономических отношений США и РФ
Президент США готов обсуждать с российским лидером вопросы бизнеса. Он заявил, что Путин «заинтересован в экономике США при Трампе». Однако указал, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса.
Трамп добавил, что Россия демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Соединенными Штатами, назвав Владимира Путина «умным» и выразил уверенность, что встреча в Анкоридже будет результативной.
Он умный парень, он давно этим [политикой] занимается. Но и я тоже занимаюсь этим давно.
Он также отметил, что рад тому, что в составе российской делегации много бизнесменов.
Личные отношения с Владимиром Путиным
Американский лидер сообщил, что он ладит с Владимиром Путиным.
Есть хороший уровень уважения с обеих сторон.