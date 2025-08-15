Ричмонд
Заявления Трампа перед встречей с Путиным на Аляске. Главное

Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж на встречу президентом России Владимиром Путиным. На борту своего самолета он пообщался с журналистами. Редакция Новостей Mail собрала главные заявления американского лидера.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Территориальные вопросы

Лидеры рассмотрят вопрос территорий. Но, по мнению Трампа, окончательное решение за Киевом.

Но я не собираюсь вести переговоры от их имени: я здесь, чтобы посадить всех за стол.

Дональд Трамп
президент США (цитата по «РИА Новости»)

Трамп исключил вопрос НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины. Он уверен, что их можно обеспечить при поддержке Евросоюза и других стран.

Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет.

Дональд Трамп
президент США (цитата по «РИА Новости»)

Развитие экономических отношений США и РФ

Президент США готов обсуждать с российским лидером вопросы бизнеса. Он заявил, что Путин «заинтересован в экономике США при Трампе». Однако указал, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса.

Трамп добавил, что Россия демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве с Соединенными Штатами, назвав Владимира Путина «умным» и выразил уверенность, что встреча в Анкоридже будет результативной.

Он умный парень, он давно этим [политикой] занимается. Но и я тоже занимаюсь этим давно.

Дональд Трамп
президент США (цитата по ТАСС)

Он также отметил, что рад тому, что в составе российской делегации много бизнесменов.

Личные отношения с Владимиром Путиным

Американский лидер сообщил, что он ладит с Владимиром Путиным.

Есть хороший уровень уважения с обеих сторон.

Дональд Трамп
президент США (цитата по ТАСС)
Переговоры президентов России и США пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж 15 августа. Встреча запланирована в 11:30 по местному времени (22:30 по мск).
