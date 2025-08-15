Политолог раскрыл, почему США вынуждены договариваться с Россией

Политолог уточнил, что трансформация американской позиции стала заметна после визита спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа в Россию в августе. Стало понятно, что между сторонами достигнут новый уровень взаимопонимания, который позволил организовать саммит на Аляске, пишет RTVI.
Эксперт предположил, что во время переговоров в Анкоридже будут обсуждаться экономические вопросы и отмена ограничений в отношении России. На это указывает наличие в составе делегаций представителей финансово-экономического блока. Кашин напомнил, что Россию на встрече будет представлять министр финансов Антон Силуанов, а в состав команды Белого дома включен глава минфина США Скотт Бессент.
«Это означает, что в какой-то степени может затрагиваться санкционная проблематика», — считает политолог.
По мнению эксперта, Вашингтон начал корректировать свои позиции при контактах с Москвой после того, как стратегия санкционного давления в отношении России не сработала. Белый дом пригрозил торговым партнерам России, покупающим российскую нефть, вторичными санкциями. Кашин подчеркнул, что в ответ Китай и Индия отвергли претензии Штатов и продолжают закупать оптом энергоресурсы из России. «Любые дальнейшие меры просто бесполезны», — объяснил политолог.
Он отметил, что США имеют потенциал для увеличения санкционного давления, но он ограничен. Американцы на практике убедились, что Россия легко справляется с рестрикциями — торговля «замораживается» лишь на время, а затем ее объемы продолжают расти. В пример Кашин привел ограничения, которые экс-президент США Джо Байден ввел весной 2024 года. Тогда российско-китайскую торговлю пришлось поставить на паузу, но затем торговые связи восстановились.
Эксперт обратил внимание, что санкции также не снизили способность Москвы обеспечивать ВС РФ всем необходимым для ведения СВО. По его словам, в США понимают, что введение очередного санкционного пакета не окажет существенного влияния на положение России, поэтому вынуждены договариваться.
Напомним, саммит в Анкоридже на Аляске назначен на 15 августа. Встреча лидеров России и США стартует в 22:00 по мск. После беседы в формате тет-а-тет президенты пригласят за стол переговоров свои команды.