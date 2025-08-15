Политолог раскрыл, почему США вынуждены договариваться с Россией

Он отметил, что США имеют потенциал для увеличения санкционного давления, но он ограничен. Американцы на практике убедились, что Россия легко справляется с рестрикциями — торговля «замораживается» лишь на время, а затем ее объемы продолжают расти. В пример Кашин привел ограничения, которые экс-президент США Джо Байден ввел весной 2024 года. Тогда российско-китайскую торговлю пришлось поставить на паузу, но затем торговые связи восстановились.