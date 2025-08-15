Путин по пути на Аляску посетил Магадан. Видео

Как сообщает «РИА Новости», Путин осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», открытый в 2023 году и построенный по его поручению.
Во время поездки глава государства посетит ряд объектов и проведет беседу с губернатором региона Сергеем Носовым, сообщали ранее в Кремле.
Начало саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске запланировано на 22:00 мск (11:00 по местному времени), следует из графика американского лидера, распространенного пулом Белого дома.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет около 3 тыс. км., перелет занимает порядка четырех часов.
Материал дополняется.
