Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения

Как отметили в акимате Карагандинской области, в ходе учений подразделения совершают марш на полигоны комбинированным способом — железнодорожным, воздушным и автомобильным. Информация о маршрутах следования военной техники будет сообщена по возможности заранее.
«Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан», — заверили в акимате.
Там призвали пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.
Ранее в ходе рабочей поездки в регион заместитель министра обороны Республики Казахстан по вопросам тыла и военной инфраструктуры генерал-лейтенант Каныш Абубакиров провел комплексную инспекцию в Карагандинском, Балхашском и Приозерском гарнизонах.