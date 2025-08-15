Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко

По его данным, беседа завершилась около 16:46 (время совпадает с московским).
Разговор прошел перед намеченными на поздний вечер 15 августа переговорами Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Их главная тема — мир на Украине.
Комментируя разговор, Трамп заявил, что он был «очень хорошим».
«Целью было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300», — уточнил Трамп.
Он добавил, что Вашингтон и Минск обсудили и грядущий саммит в Анкоридже, посвященный разрешению украинского конфликта.
После разговора Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» встречи с Лукашенко в будущем.