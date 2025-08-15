Ричмонд
Путин прилетит в Анкоридж в 22:00

Самолет президента России Владимира Путина приземлится в Анкоридже, штат Аляска, в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Главу государства встретит его американский коллега Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж», — сказал представитель президента журналисту Павлу Зарубину. Во время перелета, который займет четыре часа, Путин будет работать над тезисами саммита.

«Хотя во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений», — отметил Песков. Речь идет о документах по экономическому сотрудничеству, региональной и международной проблематике.

Саммит России и США состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Урегулирование конфликта на Украине станет центральной темой встречи. Американский президент говорил, что надеется добиться прекращения огня.

