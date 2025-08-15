Ричмонд
WSJ: украинские беженцы в США с пятницы начали терять свой юридический статус

Около 120 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в США по программе Uniting for Ukraine, с 15 августа начнут постепенно терять правовую защиту, после чего им грозит арест и депортация, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WSJ напоминает, что программа Uniting for Ukraine (UfU) была создана администрацией бывшего президента Джо Байдена. В рамках этого правового механизма украинские беженцы получали юридический статус на два года с возможностью продления при условии, что они найдут американского «спонсора», который будет готов их принять. Этот процесс получил название «гуманитарный пароль».

Администрация Байдена разработала UfU, чтобы обеспечить быстрое переселение украинских беженцев, тогда как традиционная система предоставления статуса беженца в США может занимать годы, уточняет WSJ.

Однако все участники UfU получили временный статус, что делает их уязвимыми в случае окончания срока его действия.

Дональд Трамп 28 января закрыл эту программу, и теперь те, у кого заканчивается разрешение на работу, не могут продлить свой статус, говорится в статье. Кроме того, прием новых заявок заморожен до того момента, пока не решится вопрос с уже поданными, уточняет WSJ.

В США, по сведениям издания, прибыло около 250 тыс. украинцев по программе UfU.

Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, пока остаются в безопасности, так как для них действует отдельная программа Temporary Protected Status (TPS). Однако те, кто прибыл после этой даты — порядка 120 тыс. человек, — будут считаться в США нелегалами после окончания срока действия их «гуманитарного пароля».

Впрочем, этим летом Трамп заявил журналистам, что он может разрешить украинцам остаться в США до окончания конфликта на Украине, пишет WSJ.

