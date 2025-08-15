WSJ: украинские беженцы в США с пятницы начали терять свой юридический статус

Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, пока остаются в безопасности, так как для них действует отдельная программа Temporary Protected Status (TPS). Однако те, кто прибыл после этой даты — порядка 120 тыс. человек, — будут считаться в США нелегалами после окончания срока действия их «гуманитарного пароля».