Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных, — написал Дональд Трамп. — Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!».
Как ранее сообщили в пресс-службе белорусского лидера, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и США.
Как известно, на 15 августа назначена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска), она должна начаться в 11.00 по местному времени (22.00 по Минску). По сообщениям СМИ, американский лидер уже вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж. А глава российского государства находился в Магадане, где посещал одно из предприятий и проводил совещание.