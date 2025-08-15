Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных, — написал Дональд Трамп. — Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!».