Лукашенко и Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Путиным на Аляске

Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону 15 августа, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Беседа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Завершился разговор примерно без четверти пять вечера по минскому времени. По Вашингтону это было около 9.45 утра.
Указанный источник сообщил, что Лукашенко и Трамп обсудили как вопросы двусторонней повестки Беларуси и США, так и региональную тематику. В центре беседы была и ситуация в горячих точках, включая Украину.
«Достигнута договоренность продолжить контакты», — называет один из итогов телефонной беседы «Пул Первого».
Кроме того, президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск.
«И это приглашение было принято», — добавил в телеграм-канале.
Добавим, что ранее мы рассказывали, что потомки белорусских партизан оказались в семье и команде нового президента США Дональда Трампа. А принимая в 2019-м в Минске на тот момент советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Александр Лукашенко передал подарки американскому коллеге и его супруге. В частности, Дональду Трампу (а именно он тогда возглавлял Штаты) Лукашенко подарил кортик, а его супруге Мелании — cкатерть со славянским намеком.
Президент США Дональд Трамп также выложил свою оценку беседы в социальных сетях:
«Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных».
Трамп добавил, что разговор прошел «очень хорошо».
«Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — сказано в заявлении президента США.
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом:
— Ему было бы архиполезно (встретиться. — Ред.), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи.
Также Лукашенко заметил, что открыл бы Трампу глаза в том числе на американо-российские отношения, по украинскому конфликту, и о позиции Беларуси.
Напомним также, что Лукашенко 20 июня 2025-го встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине. Мы также рассказывали, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в список причастных к терроризму.
Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании 14 заключенных. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.
А еще Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке. Правда, не так давно глава Беларуси покритиковал дедлайны, которые президент США дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
В целом, Лукашенко назвал Трампа открытым президентом, добавив, что американский лидер стал верующим человеком после покушения.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025-го, среди которых и рекордная — 33 тысячи рублей.