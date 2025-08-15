Лукашенко и Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Путиным на Аляске

Напомним также, что Лукашенко 20 июня 2025-го встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог. Еще президент отметил, почему не надо хитрить на встрече со спецпосланником США по Украине. Мы также рассказывали, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко и посланник Трампа Келлог говорили о том, что волнует мир.