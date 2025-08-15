Европейский парламент откроет офис в Республике Молдова

Ведомство будет поддерживать транспонирование европейского законодательства и давать разъяснения по правилам ЕС, способствуя борьбе с дезинформацией, связанной с Европейским союзом. Офис также будет функционировать как пространство для общения и обучения экспертов и парламентариев из Республики Молдова, предоставляя им возможность понять, как принимаются решения в Брюсселе и как они могут на них повлиять.