Европейский парламент откроет офис в Республике Молдова

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Офис Европейского парламента, который откроется 15 сентября в Республике Молдова, возглавит «очень хорошо подготовленный» гражданин Румынии, заявил в интервью европейским СМИ вице-председатель Европарламента Виктор Негреску.
Ведомство будет поддерживать транспонирование европейского законодательства и давать разъяснения по правилам ЕС, способствуя борьбе с дезинформацией, связанной с Европейским союзом. Офис также будет функционировать как пространство для общения и обучения экспертов и парламентариев из Республики Молдова, предоставляя им возможность понять, как принимаются решения в Брюсселе и как они могут на них повлиять.
«Кишинев, который был в хвосте колонны по вопросу вступления в Евросоюз, становится центром Восточного партнерства, по крайней мере, с точки зрения Европарламента», — заявил Негреску.
Негреску подчеркнул, что Бюро будет поддерживать связь Европейского парламента со всеми государствами Восточного партнерства и подчеркивать преимущества членства в Европейском союзе по сравнению с другими экономическими пространствами.
В церемонии открытия также примет участие председатель ЕП Роберта Метсола.