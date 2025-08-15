Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование

«В диаспоре озвучивали предложения о создании благотворительного фонда, куда могли бы молдаване скидывать деньги на то, чтобы покупать билеты, лететь в Молдавию, либо в страны, где еще есть участки, и голосовать. Общественные организации по закону не могут создавать такие фонды, они не занимаются финансированием. Но диаспора ищет разные возможности — спонсорскую поддержку. Или вскладчину собирать необходимые средства на дорогу», — сказал Танасий.