Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил в социальных сетях свой телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 августа. Напомним, беседа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске.
В частности, Дональд Трамп заявил, что «провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко».
По его словам, цель звонка — благодарность главе Беларуси за освобождение 16 заключенных.
«Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных», — добавил Трамп.
Разговор, по его словам, прошел «очень хорошо».
«Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — сказано в заявлении главы США.
Напомним также, что Лукашенко 20 июня 2025-го встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом. А после встречи стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа. Затем пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сказала, почему Лукашенко помиловал, в частности, Сергея Тихановского, внесенного в республике в список причастных к терроризму.
Также глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о контактах Лукашенко с США и другими странами, а еще раскрыл детали подготовки решения о помиловании. А еще он назвал жестом доброй воли помилование иностранных шпионов президентом Беларуси.
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом:
— Ему было бы архиполезно (встретиться. — Ред.), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи.
Также Лукашенко заметил, что открыл бы Трампу глаза в том числе на американо-российские отношения, по украинскому конфликту, и о позиции Беларуси.
А еще Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке. Правда, не так давно глава Беларуси покритиковал дедлайны, которые президент США дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
В целом, Лукашенко назвал Трампа открытым президентом, добавив, что американский лидер стал верующим человеком после покушения.
Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025-го, среди которых и рекордная — 33 тысячи рублей.