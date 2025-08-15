Ричмонд
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

Президент Штатов написал в своей социальной сети, что с нетерпением ждет встречи со своим белорусским коллегой.

Источник: Reuters

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом пригласил его посетить Минск, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В сообщении говорится, что главы государств во время беседы обсуждали двухстороннюю повестку, вопросы региональной тематики, ситуацию в горячих точках, в том числе Украину. Отмечается, что главы государств достигли договоренности продолжить дальнейшие контакты.

«Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — говорится в сообщении канала.

Ранее Лукашенко в интервью американскому журналу Time прокомментировал вероятную встречу с президентом Соединенных Штатов. Тогда он заявил, что Трампу это было бы «архиполезно». Белорусский лидер также сообщил, что он смог бы открыть глаза хозяину Белого дома на некоторые вещи, включая отношения между Вашингтоном и Москвой, и украинский конфликт.

