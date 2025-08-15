Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск

Ранее Лукашенко в интервью американскому журналу Time прокомментировал вероятную встречу с президентом Соединенных Штатов. Тогда он заявил, что Трампу это было бы «архиполезно». Белорусский лидер также сообщил, что он смог бы открыть глаза хозяину Белого дома на некоторые вещи, включая отношения между Вашингтоном и Москвой, и украинский конфликт.