Анкоридж в преддверии саммита Путина и Трампа. Фото

15 августа состоится первая с 2019 года встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры российского и американского лидеров пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Это будет первый визит Владимира Путина в США с 2015 года: десять лет назад российский президент посещал Нью-Йорк для участия в 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
20

Согласно опубликованному уведомлению Федерального управления гражданской авиации США, в день проведения встречи воздушное пространство над Анкориджем закроют в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 000 футов (5,5 км). Ограничения будут действовать до 16 августа, пишут «Ведомости».

В Анкоридж уже прибыли первые члены российской делегации, включая главу МИД Сергея Лаврова. Министр появился перед журналистами в свитере с надписью СССР.

Для освещения саммита аккредитованы более 700 журналистов из разных стран. Власти Анкориджа сообщили, что не намерены вводить ограничения движения на улицах города в период проведения встречи глав РФ и США.

Некоторых участников российской и американской делегаций разместили в общежитиях местного университета из-за нехватки мест в отелях, рассказал портал Alaska News Source. Часть журналистов поселили в спортивном зале Alaska Airlines Center, являющегося домашней ареной баскетбольного клуба «Морские волки», сообщает РБК.

Для удобства гостей установили указатели с надписями на русском языке. Пространство спортзала зонировали при помощи темных перегородок, создав импровизированные «номера». Для отдыха представителям СМИ выдали раскладушки.

