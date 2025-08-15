Анкоридж в преддверии саммита Путина и Трампа. Фото

15 августа состоится первая с 2019 года встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры российского и американского лидеров пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Это будет первый визит Владимира Путина в США с 2015 года: десять лет назад российский президент посещал Нью-Йорк для участия в 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.