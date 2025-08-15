Анкоридж в преддверии саммита Путина и Трампа. Фото

Согласно опубликованному уведомлению Федерального управления гражданской авиации США, в день проведения встречи воздушное пространство над Анкориджем закроют в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 000 футов (5,5 км). Ограничения будут действовать до 16 августа, пишут «Ведомости».
Для освещения саммита аккредитованы более 700 журналистов из разных стран. Власти Анкориджа сообщили, что не намерены вводить ограничения движения на улицах города в период проведения встречи глав РФ и США.
Некоторых участников российской и американской делегаций разместили в общежитиях местного университета из-за нехватки мест в отелях, рассказал портал Alaska News Source. Часть журналистов поселили в спортивном зале Alaska Airlines Center, являющегося домашней ареной баскетбольного клуба «Морские волки», сообщает РБК.
Для удобства гостей установили указатели с надписями на русском языке. Пространство спортзала зонировали при помощи темных перегородок, создав импровизированные «номера». Для отдыха представителям СМИ выдали раскладушки.