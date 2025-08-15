Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом. А 20 июня 2025-го президент Беларуси встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.