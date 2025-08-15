Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп говорили по телефону 15 августа. Беседа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Завершился разговор примерно без четверти пять вечера по минскому времени. По Вашингтону это было около 9.45 утра.
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко и Трамп обсудили как вопросы двусторонней повестки Беларуси и США, так и региональную тематику. В центре беседы была и ситуация в горячих точках, включая Украину.
«Достигнута договоренность продолжить контакты», — называет один из итогов телефонной беседы «Пул Первого».
Кроме того, президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск.
«И это приглашение было принято», — добавил в телеграм-канале.
Кстати, принимая в 2019-м в Минске на тот момент советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Александр Лукашенко передал подарки американскому коллеге и его супруге. В частности, Дональду Трампу (а именно он тогда возглавлял Штаты) Лукашенко подарил кортик, а его супруге Мелании — cкатерть со славянским намеком.
Добавим, что ранее мы рассказывали, что потомки белорусских партизан оказались в семье и команде нового президента США Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп уже выложил свою оценку беседы в социальных сетях, назвав разговор замечательным.
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможной встрече с Трампом. А 20 июня 2025-го президент Беларуси встретился в Минске и несколько часов общался со специальным посланником американского лидера по Украине Китом Келлогом: «Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом». Также глава Беларуси сказал представителю Трампа, что Беларусь и США должны вести нормальный диалог.
Напомним, мы рассказывали, что после встречи президента Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Китом Келлогом 20 июня стало известно, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Дональда Трампа.
А еще Лукашенко не так давно сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке. Правда, не так давно глава Беларуси покритиковал дедлайны, которые президент США дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
В целом, Лукашенко назвал Трампа открытым президентом, добавив, что американский лидер стал верующим человеком после покушения.