СМИ: Трамп звонил норвежскому министру, чтобы спросить о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Однако в июне Трамп с сожалением написал в соцсети Social Truth: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию-Украину и Израиль-Иран, каких бы результатов ни достигал! Но люди знают — и это все, что для меня важно!».