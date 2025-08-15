СМИ: Трамп звонил норвежскому министру, чтобы спросить о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Согласно статье, Трамп позвонил «неожиданно», когда Столтенберг прогуливался по столице страны Осло. «Он хотел Нобелевскую преми и обсудить тарифы», — цитирует газета неназванные источники.
В заявлении для агентства Reuters Столтенберг подтвердил этот звонок, но назвал его обсуждением «торговых пошлин и экономического сотрудничества». «Я не буду вдаваться в подробности о содержании разговора», — сказал он изданию, отметив, что официальные лица Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира, тоже были на линии.
Норвежский Нобелевский комитет, учрежденный парламентом страны, ежегодно получает сотни номинаций, прежде чем в октябре объявит своих лауреатов. Нобелевские премии вручаются в декабре каждого года.
Четыре бывших президента США, включая Барака Обаму, претендовали на премию, и Трамп уже давно выражает недовольство отсутствием своей фамилии в списке лауреатов, отмечает Media ITE.
Однако в июне Трамп с сожалением написал в соцсети Social Truth: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию-Украину и Израиль-Иран, каких бы результатов ни достигал! Но люди знают — и это все, что для меня важно!».