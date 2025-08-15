Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп звонил норвежскому министру, чтобы спросить о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в июле лично позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу с неожиданной дипломатической просьбой, касающейся номинации на Нобелевскую премию мира, сообщает портал Media ITE со ссылкой на норвежскую газету Dagens Næringsliv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно статье, Трамп позвонил «неожиданно», когда Столтенберг прогуливался по столице страны Осло. «Он хотел Нобелевскую преми и обсудить тарифы», — цитирует газета неназванные источники.

Сообщается, что Трамп не в первый раз поднимает эту тему в разговоре со Столтенбергом, бывшим генеральным секретарем НАТО.

В заявлении для агентства Reuters Столтенберг подтвердил этот звонок, но назвал его обсуждением «торговых пошлин и экономического сотрудничества». «Я не буду вдаваться в подробности о содержании разговора», — сказал он изданию, отметив, что официальные лица Белого дома, включая министра финансов Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира, тоже были на линии.

Норвежский Нобелевский комитет, учрежденный парламентом страны, ежегодно получает сотни номинаций, прежде чем в октябре объявит своих лауреатов. Нобелевские премии вручаются в декабре каждого года.

Четыре бывших президента США, включая Барака Обаму, претендовали на премию, и Трамп уже давно выражает недовольство отсутствием своей фамилии в списке лауреатов, отмечает Media ITE.

Он активно претендует на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру к августу 2025 года выдвинули представители семи стран: Азербайджана, Армении, Камбоджи, Габона, Израиля, Пакистана и Руанды.

Однако в июне Трамп с сожалением написал в соцсети Social Truth: «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию-Украину и Израиль-Иран, каких бы результатов ни достигал! Но люди знают — и это все, что для меня важно!».

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше