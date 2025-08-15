Песков о пунктуальном Путине, встречающем Трампе и повестке переговоров на Аляске

- Путин проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, он посетил местные промышленные предприятия. После этого президент встретится с губернатором Сергеем Носовым.
- Затем Путин пунктуально вылетит в Анкоридж. Самолет приземлится на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 мск).
- У самолета Путина встретит Трамп.
- В полете до Аляски Путин будет работать над тезисами российской стороны по всей проблематике предстоящих переговоров.
- Во главе угла на саммите будет стоять вопрос украинского урегулирования.
- Проекты экономического сотрудничества России и США, тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров Путина и Трампа.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше