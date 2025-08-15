Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков о пунктуальном Путине, встречающем Трампе и повестке переговоров на Аляске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о сегодняшней рабочей программе Владимира Путина в Магадане, о его будущей встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридже и о том, чем будет заниматься глава РФ во время полета на Аляску. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

  • Путин проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, он посетил местные промышленные предприятия. После этого президент встретится с губернатором Сергеем Носовым.
  • Затем Путин пунктуально вылетит в Анкоридж. Самолет приземлится на Аляске в 11:00 по местному времени (22:00 мск).
  • У самолета Путина встретит Трамп.
  • В полете до Аляски Путин будет работать над тезисами российской стороны по всей проблематике предстоящих переговоров.
  • Во главе угла на саммите будет стоять вопрос украинского урегулирования.
  • Проекты экономического сотрудничества России и США, тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше