Песков о пунктуальном Путине, встречающем Трампе и повестке переговоров на Аляске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о сегодняшней рабочей программе Владимира Путина в Магадане, о его будущей встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридже и о том, чем будет заниматься глава РФ во время полета на Аляску. Главные высказывания Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».