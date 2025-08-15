Песков допустил, что саммит Путина и Трампа продлится 6−7 часов

По его словам, Москва исходит из того, что сперва у лидеров состоится беседа тет-а-тет. «Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников», — добавил Песков.
«Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6−7 на это уйдет», — отметил представитель Кремля.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.