CNN узнал о прибытии главнокомандующего силами НАТО Гринкевича на Аляску

«Гринкевич сегодня находится на Аляске», — говорится в материале.
Уточняется, что он прибыл в штат с целью дать военные советы президенту США Дональду Трампу и шефу Пентагона Питу Хегсету, поскольку американский лидер «пытается завершить конфликт мирным путем».
Ранее в этот день сообщалось, что Трамп уже вылетел в Анкоридж для участия в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств встретятся на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон 15 августа около 22:30 мск. Центральной темой обсуждений президентов РФ и США будет конфликт на Украине.