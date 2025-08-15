CNN узнал о прибытии главнокомандующего силами НАТО Гринкевича на Аляску

Ранее в этот день сообщалось, что Трамп уже вылетел в Анкоридж для участия в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств встретятся на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон 15 августа около 22:30 мск. Центральной темой обсуждений президентов РФ и США будет конфликт на Украине.