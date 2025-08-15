Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN узнал о прибытии главнокомандующего силами НАТО Гринкевича на Аляску

Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом 15 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя Североатлантического альянса.

Источник: AP 2024

«Гринкевич сегодня находится на Аляске», — говорится в материале.

Уточняется, что он прибыл в штат с целью дать военные советы президенту США Дональду Трампу и шефу Пентагона Питу Хегсету, поскольку американский лидер «пытается завершить конфликт мирным путем».

Ранее в этот день сообщалось, что Трамп уже вылетел в Анкоридж для участия в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств встретятся на базе Военно-воздушных сил США Эльмендорф-Ричардсон 15 августа около 22:30 мск. Центральной темой обсуждений президентов РФ и США будет конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше