Зеленский испытывает напряжение перед саммитом на Аляске, пишет FT

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают «напряжение» перед российско-американским саммитом на Аляске, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

20

«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения “напряженное” на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль (8 тысяч километров — ред.)», — сообщает издание в пятницу.

Высокопоставленные помощники Зеленского заявили газете о своей обеспокоенности тем, что не участвуют в обсуждениях, которые могут непосредственно повлиять на будущее их страны.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

