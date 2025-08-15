Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мира на Кавказе

В Вашингтоне 8 августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым была принята декларация об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Кроме того, стороны подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Армения также согласилась сотрудничать с США и третьими странами для создания «Маршрута Трампа», который соединит Азербайджан и его нахичеванскую автономию.