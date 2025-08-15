Песков сообщил, сколько может продлиться встреча Путина и Трампа

Песков сообщил, что Москва исходит из того, что сначала у лидеров состоится разговор тет-а-тет. Затем будут переговоры в составе делегаций, после чего лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся для совместной пресс-конференции, добавил представитель Кремля.