Песков сообщил, сколько может продлиться встреча Путина и Трампа

Песков сообщил, что Москва исходит из того, что сначала у лидеров состоится разговор тет-а-тет. Затем будут переговоры в составе делегаций, после чего лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся для совместной пресс-конференции, добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске может продлиться около шести-семи часов. Об этом информирует ТАСС.

Песков сообщил, что Москва исходит из того, что сначала у лидеров состоится разговор тет-а-тет. Затем будут переговоры в составе делегаций, после чего лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся для совместной пресс-конференции, добавил представитель Кремля.

«Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет», — резюмировал Песков.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на совместной военной базе Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).

