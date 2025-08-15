Песков: в переговорах Путина и Трампа тет-а-тет будут участвовать помощники

Саммит России и США начнется с разговора глав государств тет-а-тет. Затем состоятся переговоры в составе делегаций. Песков предположил, что встреча может продлится 6−7 часов. По оценкам представителя Кремля, возможность обсуждения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского зависит от результативности сегодняшних переговоров на Аляске.