Песков: в переговорах Путина и Трампа тет-а-тет будут участвовать помощники

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Источник: РИА "Новости"

Саммит России и США начнется с разговора глав государств тет-а-тет. Затем состоятся переговоры в составе делегаций. Песков предположил, что встреча может продлится 6−7 часов. По оценкам представителя Кремля, возможность обсуждения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского зависит от результативности сегодняшних переговоров на Аляске.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут сегодня вечером на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский президент допускал возможность организации трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского по итогам встречи с Путиным.

