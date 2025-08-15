В МО РФ назвали провокацией обвинения Киева в якобы ударе по рынку в Сумах

«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже. О подготовке подобной провокации киевским режимом Минобороны России официально предупреждало во вторник 12 августа», — сообщили там.
В Минобороны подчеркнули, что российские ВС никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили.
