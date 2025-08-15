Аналитик БИСИ: Трампу нужны единомышленники, и Лукашенко в этом контексте входит в топ мировых лидеров

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту США Дональду Трампу нужны единомышленники, и Президент Беларуси Александр Лукашенко в этом контексте входит в топ мировых лидеров. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ольга Лазоркина.
Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор.
«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последнее время нацелен на мирное урегулирование всех конфликтов. Мы видим его действия. И встреча, которая сегодня запланирована на Аляске, она имеет потенциал стать исторической», — считает Ольга Лазоркина.
Аналитик БИСИ считает, что Дональду Трампу нужны единомышленники, а их не так много. «И вот в этом контексте Президент Республики Беларусь входит в топ мировых лидеров», — подчеркнула она.
«Александр Григорьевич сам лично предложил Дональду Трампу дать разъяснение о подлинных причинах конфликта в нашем регионе. И очевидно, что запрос сформировался, поэтому Дональд Трамп, когда давал комментарий по поводу звонка, он отметил, что они поговорили с Александром Григорьевичем на многие темы. Можем предположить, что конфликт в Украине был одной из важных тем», — отметила Ольга Лазоркина.
Она считает, что Дональду Трампу нужны лидеры, которые обладают авторитетом и реальной властью, а значит — возможностями реализовать какие-либо совместные инициативы.
Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился.
По словам аналитика БИСИ, сегодня нужно говорить не только о предстоящем событии, но и цитатах, посылах, которые президенты разных стран направляют мировому сообществу. Так, в одном из своих выступлений Дональд Трамп сказал, что плохие времена очень часто рождают прекрасные возможности. А Президент Республики Беларусь уверен, что все зависит от нас. -0-