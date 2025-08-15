The Hill: эксперты будут анализировать язык тела Путина и Трампа на саммите

«Отношения между Трампом и Путиным на протяжении многих лет вызывали у многих интерес, а у некоторых — раздражение. Возможно, самым запоминающимся моментом стало их выступление в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп, по-видимому, доверился не американским спецслужбам, а Путину в том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы [в США] 2016 года», — говорится в материале.