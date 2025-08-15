Ричмонд
Кто инициировал разговор Лукашенко и Трампа? Рыбаков раскрыл подробности беседы

У Валентина Рыбакова спросили, по чьей инициативе состоялся разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа. «Президент США Дональд Трамп позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко», — ответил постпред Беларуси в ООН.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Первый информационный» прокомментировал состоявшийся 15 августа телефонный разговор президентов Беларуси и США, сообщает БЕЛТА.

Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился Эйсмонт: Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.

/Будет дополнено/.-0-

