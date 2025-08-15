Кто инициировал разговор Лукашенко и Трампа? Рыбаков раскрыл подробности беседы

Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился Эйсмонт: Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.