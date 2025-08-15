Ричмонд
Эйсмонт рассказала, в каком ключе Лукашенко и Трамп обсуждали освобождение осужденных

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, в каком ключе лидеры Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп обсуждали в телефонном разговоре тему освобождения осужденных. Соответствующий комментарий она дала российскому агентству ТАСС, сообщает БЕЛТА.

«Что касается осужденных. Разговор по этой теме состоял в том, что Президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш Президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем», — пояснила Наталья Эйсмонт. -0-

