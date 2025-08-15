Эйсмонт рассказала, в каком ключе Лукашенко и Трамп обсуждали освобождение осужденных

«Что касается осужденных. Разговор по этой теме состоял в том, что Президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш Президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем», — пояснила Наталья Эйсмонт.