Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уверен, что его переговоры с Путиным на Аляске пройдут «очень хорошо»

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что его предстоящие переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут «очень хорошо». Об этом американский лидер сообщил в интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Анкоридж.

Источник: Reuters

«Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», — заявил Трамп.

При этом он вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если нынешний российско-американский саммит не окажется успешным. «Если нет (то есть, если встреча не сработает — прим. ТАСС), то я очень быстро направлюсь назад домой», — сказал глава Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. «Да, я бы ушел», — ответил Трамп.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше