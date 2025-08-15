Трамп уверен, что его переговоры с Путиным на Аляске пройдут «очень хорошо»

При этом он вновь отметил, что будет готов быстро вернуться в Вашингтон, если нынешний российско-американский саммит не окажется успешным. «Если нет (то есть, если встреча не сработает — прим. ТАСС), то я очень быстро направлюсь назад домой», — сказал глава Белого дома. Его попросили уточнить, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. «Да, я бы ушел», — ответил Трамп.