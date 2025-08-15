Ричмонд
CNN: Келлог не будет участвовать в саммите России и США на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Cпецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет принимать участия во встрече президентов Соединенных Штатов и России в Анкоридже, сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Источник: РИА "Новости"

По его сведениям, учитывая взаимоотношения Келлога с киевскими властями, его присутствие на саммите «могло бы быть контрпродуктивным». Представители европейских стран, указывает телеканал, обеспокоены таким положением дел.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

