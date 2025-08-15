Рыбаков рассказал о контактах белорусской стороны с представителями Белого дома и Госдепа

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона находится в контакте с представителями Белого дома и Госдепартамента США, с которыми обсуждаются, среди прочего, вопросы освобождения заключенных. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, комментируя телефонный разговор белорусского и американского лидеров, сообщает БЕЛТА.
Президент США после беседы с Президентом Беларуси в социальной сети Truth Social, среди прочего, написал о том, что обсуждается «освобождение еще 1300 заключенных». Валентина Рыбакова спросили, в каком ключе шел разговор на эту тему.
Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился.
«В первую очередь, Президент Трамп поблагодарил Александра Григорьевича за решение об освобождении 16 человек. Когда он начал дальше эту мысль развивать, наш Президент его остановил и сказал: “Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем”, — поделился некоторыми подробностями беседы двух лидеров Валентин Рыбаков в эфире телеканала “Первый информационный”.
Кто инициировал разговор Лукашенко и Трампа? Рыбаков раскрыл подробности беседы Эйсмонт: Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе Эйсмонт рассказала, в каком ключе Лукашенко и Трамп обсуждали освобождение осужденных.
По его словам, белорусская сторона находится в контакте с представителями Белого дома и Госдепартамента США, с которыми ведутся консультации в том числе по этой теме. «Это вопрос ведь двустороннего, так сказать, движения. Должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить», — констатировал Валентин Рыбаков.
Лидеры Беларуси и США 15 августа провели телефонный разговор. Президенты обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.
Достигнута договоренность продолжить контакты. Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято. -0-