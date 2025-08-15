В МИД РФ высказались о протестах в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич обвинил протестующих в намерении поджечь здание отделения Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, где в тот момент находились люди. В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад.