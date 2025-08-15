Гигин: телефонный разговор Лукашенко и Трампа стал серьезным политическим результатом

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа стал серьезным политическим результатом, отметил депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин в эфире «Первого информационного», сообщает БЕЛТА.
По его словам, этот разговор, с одной стороны, имеет сенсационный статус, с другой — является продолжением, результатом динамики развития белорусско-американских отношений за последнее время. «Мы видели интенсификацию этих отношений, встречи, которые проводились с участием нашего Президента. И очевидно, что должно было состояться некое столь значимое событие, и оно произошло», — отметил Вадим Гигин.
Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился.
Президент США, самой влиятельной державы Запада, да и планеты, называет белорусского лидера Президентом и с нетерпением ждет встречи, обратил внимание депутат. «Это, конечно, очень серьезный политический результат. Результат, который является признанием независимого, суверенного статуса Республики Беларусь и политического значения Александра Григорьевича в современном мире», — подчеркнул он.
Вадим Гигин считает, что это пример для многих других государств Запада, которым впору признать политические реалии, а не жить в своем каком-то иллюзорном мире.
Кто инициировал разговор Лукашенко и Трампа? Рыбаков раскрыл подробности беседы Эйсмонт: Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе Эйсмонт рассказала, в каком ключе Лукашенко и Трамп обсуждали освобождение осужденных.
«Очень важно и то, что Александр Григорьевич стал одним из немногих политических лидеров на планете, с кем и Владимир Путин, и Дональд Трамп обсудили предстоящую встречу на Аляске. Может быть, даже единственным таким лидером, — заметил он. — Это подчеркивает уникальный статус Беларуси в разрешении украинского военно-политического кризиса, а также то значение, которое имеет наш Президент в современной системе международных отношений».
Состоявшийся телефонный разговор, безусловно, — это важное событие, которое будет иметь дальнейшее развитие. Собственно говоря, об этом сказано и в заявлении Дональда Трампа, которое он опубликовал в социальных сетях, заключил Вадим Гигин. -0-