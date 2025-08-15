Гигин: телефонный разговор Лукашенко и Трампа стал серьезным политическим результатом

«Очень важно и то, что Александр Григорьевич стал одним из немногих политических лидеров на планете, с кем и Владимир Путин, и Дональд Трамп обсудили предстоящую встречу на Аляске. Может быть, даже единственным таким лидером, — заметил он. — Это подчеркивает уникальный статус Беларуси в разрешении украинского военно-политического кризиса, а также то значение, которое имеет наш Президент в современной системе международных отношений».