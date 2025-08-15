Ричмонд
Стало известно об операции на месте саммита Путина и Трампа

Служба безопасности президента России Владимира Путина и Секретная служба США, отвечающая за охрану лидера США Дональда Трампа, проводят совместные операции в Анкоридже, где состоится саммит двух лидеров. Об этом сообщает Bloomberg.

20

«Задача [Секретной службы] была необычайно сложной: одновременно обеспечить безопасность как американского, так и российского президентов, каждого из которых окружала хорошо вооруженная охрана. Четыре человека, знакомые с планом, сообщили, что операция превратилась в масштабный спринт, сжатый до одной недели», — говорится в статье.

Отмечается, что в ходе саммита две службы будут совместно обеспечивать безопасность лидеров России и США, для чего перед началом переговоров им необходимо согласовать план организации мероприятия. «Если 10 американских агентов будут стоять у входа в переговорную комнату, то 10 российских агентов будут стоять на другой стороне. Все будет сопоставлено: человек за человека, пистолет за пистолет», — пишет издание.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.

