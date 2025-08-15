Стало известно об операции на месте саммита Путина и Трампа

Отмечается, что в ходе саммита две службы будут совместно обеспечивать безопасность лидеров России и США, для чего перед началом переговоров им необходимо согласовать план организации мероприятия. «Если 10 американских агентов будут стоять у входа в переговорную комнату, то 10 российских агентов будут стоять на другой стороне. Все будет сопоставлено: человек за человека, пистолет за пистолет», — пишет издание.