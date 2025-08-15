На Западе назвали восемь целей для удара Украины по России

Ранее Владимир Зеленский высказался перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Украинский лидер заявил, что военный конфликт время заканчивать. Также он добавил, что ждет соответствующих шагов России и надеется на США.