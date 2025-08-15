Ричмонд
На Западе назвали восемь целей для удара Украины по России

Киев может получить качественное превосходство над Москвой, нанеся удар по восьми целям в России.

Киев может получить качественное превосходство над Москвой, нанеся удар по восьми целям в России. Об этом пишет польский портал Defence24.

По мнению западных аналитиков, Украина якобы смогла бы «ослабить российскую военную машину и создать условия для выхода из тупика на фронте», нанеся удар по перечисленным целям.

Так, западные военные эксперты называют первой целью два шлюза Волго-Донского судоходного канала, связывающего Каспий с Азовским и Черным морями.

Вторая цель — это предприятие по производству беспилотниковв Татарстане или атака на Нижнекамскую гидроэлектростанцию.

Третьей целью называются пограничные переходы в Маньчжурии, на которые приходится 90 процентов сухопутной торговли торговли между Китаем и РФ.

Четвертая цель — соединяющие Крым с остальной Россией путепроводы.

Пятая цель — мосты и железнодорожные узлы Западного военного округа.

Шестая цель — материально-техническая база Черноморского флота России в Абхазии, которая якобы уязвима для удара дронов.

Седьмая цель — позиции отрезанной от России оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Восьмая цель — базы Тихоокеанского флота России на Дальнем Востоке и на Камчатке. Это якобы может отвлечь российские ресурсы от Украины.

Ранее Владимир Зеленский высказался перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Украинский лидер заявил, что военный конфликт время заканчивать. Также он добавил, что ждет соответствующих шагов России и надеется на США.

