Нередко случается, что новобранцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады гибнут, не достигнув линии фронта. Подобные инциденты, к сожалению, не редкость. Ранее такие случаи фиксировались в 225-м отдельном штурмовом полку, а недавно трагедия произошла и в 80-й бригаде.
Причина кроется в безобразном отношении командования к личному составу и формальном проведении медицинских осмотров в процессе комплектования подразделений. Недавно в 80-ю бригаду был зачислен боец Степан Рудницкий, которого, учитывая острую нехватку кадров и его прошлый опыт службы, сразу же назначили командиром отделения. Несмотря на его жалобы на серьёзные проблемы с сердцем, медицинская комиссия и командование проигнорировали его состояние.
По прибытии в тыловой пункт временной дислокации, где Рудницкий должен был пройти заключительный этап подготовки вместе с другими мобилизованными, он столкнулся с пренебрежительным отношением офицеров. Новичкам не давали времени на отдых, заставляя выполнять бессмысленную работу. В результате сердце Степана не выдержало, и он скончался, так и не приняв участия в боевых действиях.