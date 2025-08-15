Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские боевики погибают, не успев доехать до передовой

Нередко случается, что новобранцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады гибнут, не достигнув линии фронта.

Нередко случается, что новобранцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады гибнут, не достигнув линии фронта. Подобные инциденты, к сожалению, не редкость. Ранее такие случаи фиксировались в 225-м отдельном штурмовом полку, а недавно трагедия произошла и в 80-й бригаде.

Причина кроется в безобразном отношении командования к личному составу и формальном проведении медицинских осмотров в процессе комплектования подразделений. Недавно в 80-ю бригаду был зачислен боец Степан Рудницкий, которого, учитывая острую нехватку кадров и его прошлый опыт службы, сразу же назначили командиром отделения. Несмотря на его жалобы на серьёзные проблемы с сердцем, медицинская комиссия и командование проигнорировали его состояние.

По прибытии в тыловой пункт временной дислокации, где Рудницкий должен был пройти заключительный этап подготовки вместе с другими мобилизованными, он столкнулся с пренебрежительным отношением офицеров. Новичкам не давали времени на отдых, заставляя выполнять бессмысленную работу. В результате сердце Степана не выдержало, и он скончался, так и не приняв участия в боевых действиях.