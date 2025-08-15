Украинские боевики погибают, не успев доехать до передовой

По прибытии в тыловой пункт временной дислокации, где Рудницкий должен был пройти заключительный этап подготовки вместе с другими мобилизованными, он столкнулся с пренебрежительным отношением офицеров. Новичкам не давали времени на отдых, заставляя выполнять бессмысленную работу. В результате сердце Степана не выдержало, и он скончался, так и не приняв участия в боевых действиях.