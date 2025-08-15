Протоколист Холгова: Трамп не позволит с Путиным свое фирменное рукопожатие

«Трамп в качестве хозяина, как глава принимающей стороны первым протянет руку и поприветствует. Дальше у них состоится какой-то приветственный разговор, а после этих речей они проследуют в автомобили. Я уверена, что фирменного рукопожатия Трампа не будет. Насколько мне известно, он никогда не позволял себе такое с нашим президентом. Трамп при рукопожатии тянет руку собеседника к себе. Конечно, это демонстрация превосходства. Таким образом он хочет показать, что он важнее, весомее, он здесь главный, поэтому он себе позволяет такое хулиганство. Это совершенно некрасиво, неэтично. Но все-таки политика эта та же борьба. Но, я думаю, что с президентом нашей страны такого не будет», — сказал собеседник издания.