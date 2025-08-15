Ричмонд
Протоколист Холгова: Трамп не позволит с Путиным свое фирменное рукопожатие

По словам эксперта, Трамп в качестве главы принимающей стороны первым протянет руку и поприветствует Путина.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не будет приветствовать российского лидера Владимира Путина на Аляске своим фирменным рукопожатием. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Ранее NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации сообщал, что Трамп планирует лично встретить с почестями Путина на Аляске. По их словам, для президента РФ будет расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон.

«Трамп в качестве хозяина, как глава принимающей стороны первым протянет руку и поприветствует. Дальше у них состоится какой-то приветственный разговор, а после этих речей они проследуют в автомобили. Я уверена, что фирменного рукопожатия Трампа не будет. Насколько мне известно, он никогда не позволял себе такое с нашим президентом. Трамп при рукопожатии тянет руку собеседника к себе. Конечно, это демонстрация превосходства. Таким образом он хочет показать, что он важнее, весомее, он здесь главный, поэтому он себе позволяет такое хулиганство. Это совершенно некрасиво, неэтично. Но все-таки политика эта та же борьба. Но, я думаю, что с президентом нашей страны такого не будет», — сказал собеседник издания.

Холгова рассказывала aif.ru, что встреча на Аляске Путина с красной дорожкой Трампом показывает уважение со стороны США. Она также отметила, что Соединенные Штаты готовят российскому лидеру прием высокого стандарта.

Встреча пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Сначала Путин и Трамп пообщаются тет-а-тет, после чего состоятся переговоры в составе делегаций.

