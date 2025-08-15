Протоколист Холгова: Трамп не позволит с Путиным свое фирменное рукопожатие

Президент США Дональд Трамп не будет приветствовать российского лидера Владимира Путина на Аляске своим фирменным рукопожатием. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Ранее NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации сообщал, что Трамп планирует лично встретить с почестями Путина на Аляске. По их словам, для президента РФ будет расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон.
«Трамп в качестве хозяина, как глава принимающей стороны первым протянет руку и поприветствует. Дальше у них состоится какой-то приветственный разговор, а после этих речей они проследуют в автомобили. Я уверена, что фирменного рукопожатия Трампа не будет. Насколько мне известно, он никогда не позволял себе такое с нашим президентом. Трамп при рукопожатии тянет руку собеседника к себе. Конечно, это демонстрация превосходства. Таким образом он хочет показать, что он важнее, весомее, он здесь главный, поэтому он себе позволяет такое хулиганство. Это совершенно некрасиво, неэтично. Но все-таки политика эта та же борьба. Но, я думаю, что с президентом нашей страны такого не будет», — сказал собеседник издания.
Холгова рассказывала aif.ru, что встреча на Аляске Путина с красной дорожкой Трампом показывает уважение со стороны США. Она также отметила, что Соединенные Штаты готовят российскому лидеру прием высокого стандарта.
Встреча пройдет 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Сначала Путин и Трамп пообщаются тет-а-тет, после чего состоятся переговоры в составе делегаций.